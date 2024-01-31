حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 – 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

7 – 2 قدم.