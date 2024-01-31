محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 فبراير 2024

31 يناير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
01 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 – 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا
– ارتفاع الموج:
7 – 2 &#160 قدم.

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