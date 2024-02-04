“هيئة الاتصالات” تدعو مشتركي شركات الاتصالات لتحديث بياناتهم لضمان استمرار الخدمات

دعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد مشتركي الاتصالات المتنقلة والثابتة إلى تحديث بياناتهم لضمان استمرارية حصولهم على الخدمات من الشركات.

وقال مدير إدارة شؤون المنافسة والمشغلين بالتكليف في الهيئة خالد القروي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ‏لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات تلزم جميع المرخص لهم بحث عملائهم على تحديث البيانات والمعلومات الشخصية المنتهية صلاحيتها والمسجلة لدى الشركات.

وأضاف القروي أن خطوة التحديث تهدف إلى ضمان استمرار الخدمة المقدمة للمشتركين للحد من عمليات النصب والاحتيال لافتا إلى أن تحديث البيانات يكون عن طريق اتباع الإجراءات المذكورة في القنوات الرسمية لشركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية فقط.

وأشار إلى أهمية اطلاع الجمهور على لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة المنشورة على موقع الهيئة واتباع هذه الخطوات تفاديا لعمليات الاحتيال.