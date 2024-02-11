برنامج عمل الحكومة مع وقف التعيين والتنقلات !

حكومة جديدة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح … حكومة تحدثت عن برنامجها الانتخابي ولم تترك شيئا لم تتحدث عنه ما عدا إلغاء قرار إيقاف التوظيف والتنقلات !

طلبة اجتهدوا في دراستهم حتى تخرجوا، أملا بالتعيين ليعتمدوا على انفسهم، ولم ينته أملهم هنا، بل يريدون مسابقة الزمن للوصول لأعلى المناصب. والمدراء الذين اجتهدوا وتعبوا ، وعندما اقتربوا من حصاد ثمار جهدهم وتعبهم بالوصول للمناصب القيادية المستحقة لهم، تم عرقلة هذا الحصاد وأخذوا بجريرة غيرهم !

أي نهضة تلك التي تحدثت عنها الحكومة والأسس التي تقوم عليها النهضة تم تجميدها وعرقلتها ؟!.. فهؤلاء الطلبة الذين انتظروا التعيين هم الأساس لأي نهضة، والمدراء المجتهدون الذين لا يريدون سوى تكريم جهودهم وحفظ استحقاقهم، هم الذين سيشرفون على هذه النهضة .. فأي برنامج هذا الذي تتحدث عنه الحكومة ولم تعبّد له الطريق ؟!

سلطان بن خميّس