“الطيران المدني” توقع عقدا بـ 8 ملايين دينار مع شركة ألمانية لتنفيذ 3 مشاريع بمطار الكويت

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد عقدا مع شركة (ليوناردو) الألمانية لتنفيذ ثلاثة مشاريع تختص ‎بتركيب وتشغيل وتقديم خدمات ‎التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 8 ملايين دينار كويتي (نحو 9ر25 مليون دولار أمريكي).

وتولى توقيع العقد من الجانب الكويتي المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي ومن جانب الشركة الألمانية المدير التنفيذي ماوريتسيو دي متري.

وقال الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع العقد إن المشروع يهدف إلى توفير نظام بيانات حالة الطقس في مطار الكويت الدولي مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة ‏الجوية.

وذكر أن مدة العقد تبلغ 913 يوما للمشروعين الأول والثاني و730 يوما للمشروع الثالث تليها أربع سنوات (ضمان وصيانة).

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي لـ(كونا) إن المشروع عبارة عن مجموعة من الأنظمة تتكون من نظام قياس سرعة الرياح القاطعة ونظام كشف الاضطرابات الجوية في مراحل الهبوط ‏الأخيرة.

وأضاف العتيبي أن المشروع الأول عبارة عن نظام الإنذار المبكر ‏لقص الرياح والمشروع الثاني نظام الكشف عن الاضطرابات الموجهة لمهبط ‏الطائرات مع الاستشارات ‏في حين أن المشروع الثالث عبارة عن نظام شبكة رادار الطقس دوبلر المدمجة.