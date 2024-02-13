حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 14 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
14 فبراير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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