“الحكومة”: لا نية لتعديل قانون الانتخاب في ما يتعلق بمواد الجنسية

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب في ما يتعلق بمواد الجنسية.

وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إنه “تم خلال الايام الماضية تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية”، مشيرا الى أن “تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحده الوطن ويفرق الصف”.

وحض العجمي المواطنين على “نبذ مثل هذه الاخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها اهل الكويت”، مشددا على “أهمية أخذ الاخبار من المصادر الرسمية”.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الحبيب بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد قائد نهضة البلاد وربان سفينتها.