“الإعلام”: لن نتوانى في التعامل مع وسائل الإعلام التي تبث إشاعات حول قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية

أكدت وزارة الاعلام أنها لن تتوانى عن التعامل بشكل مباشر ووفق النظم واللوائح مع وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية الإلكترونية التي تبث إشاعات في شأن تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية وإحالة المخالف منها إلى النيابة العامة وفق القوانين المعمول بها.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنه تأكيدا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي في شأن إشاعات تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية فإن الوزارة لن تتوانى عن التعامل مع وسائل الاعلام التي تبث تلك الاشاعات.

وأضاف أن (الإعلام) رصدت 26 مخالفة اعلامية بهذا الخصوص مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها مشيرا إلى أن نشر وسائل الاعلام للاشاعات أمر غير مقبول خاصة ما يمس اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وبما يخالف قانون الوحدة الوطنية.

وشدد على ضرورة عدم نشر الإشاعات والعمل على تعزيز الانتماء الوطني من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية في تداول الأخبار.