“الخدمة المدنية”: بدء ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل بالجهات الحكومية اعتبارا من الغد

أعلن ديوان الخدمة المدنية بدء ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل في الجهات الحكومية اعتبارا من يوم غد الأربعاء وذلك بناء على قرار سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب.

وقال الديوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) اليوم الثلاثاء إنه سيتم ترشيح دفعة جديدة من المواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي كما سيستمر في ترشيح أعداد أخرى من المسجلين خلال الايام المقبلة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أحيط علما خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2023 ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.