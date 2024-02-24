حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 25 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 2 قدم.