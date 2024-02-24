حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 25 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
مائل للبرودة و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 2   قدم.
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