محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 25 فبراير 2024

24 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
25 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:
مائل للبرودة و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 2 &#160 قدم.

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