محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 27 فبراير 2024

26 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
27 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 &#160 قدم.

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