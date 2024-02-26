حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 27 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
27 فبراير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2   قدم.
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