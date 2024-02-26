حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 27 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.