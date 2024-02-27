محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 فبراير 2024

27 فبراير، 2024
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
28 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق