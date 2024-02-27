حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.