حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
28 فبراير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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