“هيئة ذوي الإعاقة”: تخفيف العمل للمعاق والمكلف بالرعاية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري اليوم الاربعاء مخاطبة جميع الوزارات بشأن تخفيف ساعات العمل للموظفين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعاه خلال شهر رمضان المبارك بواقع ساعتين يوميا.

وأوضح المطيري في تصريح صحفي أن الشخص من ذوي الإعاقة أو المكلف برعايته يتمتع بتخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر خلال شهر رمضان المبارك في جميع الجهات الحكومية أسوة بأيام العمل العادية وذلك تطبيقا للمادة (40) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن تخفيف ساعات العمل يشمل الموظف إذا كان من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة والموظف الذي يرعى ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة والموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعى شخصا من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة مع عدم جواز تخفيف ساعات العمل لشخصين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهما للمعاق على أن يتم التنسيق مع الجهة التي يعمل بها لاختيار وقت تخفيف ساعات العمل.

وأشار إلى أن تخفيف ساعات العمل يطبق في شهر رمضان المبارك بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر سواء في بداية الدوام أو نهايته ولا يجوز تجزئتهما ويكون التحديد وفقا للوائح والنظم المعمول بها لدى كل جهة حكومية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها على حدة.