“البلدية”: 15 مارس ينتهي موسم التخييم

أعلنت بلدية الكويت بأن فترة اقامة المخيمات تنتهي في 15 مارس الجاري وتهيب بأصحابها الالتزام بازالتها طواعية قبل انتهاء فترة الـ4 شهور لموسم التخييم الرسمية.

و أكدت في بيانٍ لها بأن لجنة المخيمات الربيعية ستعقد اجتماعاً يوم الاحد المقبل لمناقشة استعدادات الفرق الميدانية لإزالة المخيمات الغير ملتزمة بفترة التخييم التي تنتهي في 15 مارس 2024، مؤكدة بأنه لن يسمح بتواجد مخيمات في البر بعد هذا التاريخ واهابت بالسادة اصحاب المخيمات ضرورة تنظيف مواقع التخييم والالتزام بالضوابط والاشتراطات تجنبا للمساءلة القانونية مبينه ان موافقة الهيئة العامة للبيئة على نظافة وخلو موقع المخيم بعد الإزالة من اي أضرار بيئية شرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين 100 دينار كويتي وإيداعه في حساب صاحب التأمين بعد تقديمه لطلب استرداده في البلدية.

ودعن البلدية عبر وسائل الإعلام المختلفة رسائل توعية وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي موجهه لأصحاب تراخيص المخيمات بضرورة الالتزام بإزالة المخيم الربيعي على نفقة صاحبه وتنظيف أرضية مكان الترخيص حتى يتفادى أي عقوبات او مخالفات بحقه.