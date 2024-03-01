حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 02 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.