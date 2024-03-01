محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 02 مارس 2024

1 مارس، 2024
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
02 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 08&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق