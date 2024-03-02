حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 03 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق مع فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

بارد و غائم و إنخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.