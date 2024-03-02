حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 03 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
بارد و غائم و إنخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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