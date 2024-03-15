محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 مارس 2024

15 مارس، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
16 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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