حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
16 مارس 2024
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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