حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.