محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 18 مارس 2024

17 مارس، 2024
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
18 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 3 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق