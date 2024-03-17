حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 18 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.