حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 19 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر و إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و غائم والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة مع فرصة للغبار .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
7 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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