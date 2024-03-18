حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 19 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر و إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و غائم والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.