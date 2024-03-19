“الصحة”: استقبال طلبات الترشح ببعثة الحج حتى 21 الجاري

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات الترشح لأعضاء فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1445 هجرية، وذلك في إطار الاستعداد لتجهيز فريق الخدمات الطبية

وأكدت الوزارة عبر موقعها على منصة «إكس» أن استقبال طلبات الترشح ستكون عبر رابط حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري.

وحول الشروط الواجب توفرها في الأطباء من فريق الخدمات الطبية، ذكرت وزارة الصحة أنه يجب أن يكون الطبيب المتقدم من أحد تخصصات الباطنية أو أحد فروعها أو طب العائلة أو ممارس عام أو طب الطوارئ، وأن يكون لديه ترخيص صالح لمزاولة المهنة في الكويت، وأن يكون المسمى الوظيفي بدرجة مسجل فما فوق.

وأشارت إلى أن الشروط الواجب توافرها في الصيادلة والتمريض والتفتيش الصحي وفنيي الطوارئ الطبية، أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وأن يكون عاملا بوزارة الصحة ولديه ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، لافتة إلى أن الشروط الواجب توافرها في الإداريين أن يكون الموظف الإداري أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة في الوزارة…