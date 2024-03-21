حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 22 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1   قدم.
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