حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.