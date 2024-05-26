أعلنت السعودية اليوم الأحد تعيين الدكتور فيصل المجفل سفيرا لها لدى سوريا وذلك بعد نحو عام من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن السفير المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية لتعيينه في هذا المنصب.

كما أعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة داعيا المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله وخدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في مايو من العام الماضي أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وبينت ان ذلك يأتي انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية وسوريا وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت ان القرار يأتي كذلك أخذا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة في 7 مايو من العام نفسه القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها وعملا منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمواثيق والأعراف الدولية.