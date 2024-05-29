الوزيرة الحويلة تكلف خالد العجمي “وكيلا للشؤون”

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، اليوم، قراراً وزارياً بتكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، بالمهام الموكلة لوكيل الوزارة، إلى جانب عمله الأصلي.

(جريدة الجريدة)