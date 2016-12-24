البغيلي يطالب بنقل موقع تدوير النفايات من “كبد”

طالب رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل الفوري لنقل موقع تدوير النفايات والمخلفات من المنطقة المخصصة له في كبد لما سيخلفه من اثار كارثية علي المنطقة ككل .

واعلن البغيلي في تصريح صحفي الى ان اتحاد مربي الثروة الحيوانية سيقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من يشارك في اقامة هذا المصنع الذي سيلحق اضرارا كارثية بالثروة الحيوانية والزراعية في البلاد ، اضافة الى ما سيلحقه من أضرار بصحة المواطنين خاصة ان هذه مخلفات شديدة الخطورة لانها مخلفات صحية ومواد ملوثة بالدماء والامراض الخطيرة .

ولفت الى الموقع الحالي للمشروع المقترح مقابل مخفر كبد من شانه الأضرار حتى بالمتنفس الوحيد الذي يرتاده الاف المواطنين خلال العطلة الأسبوعية او العطلات المختلفة بالتنزة والاستمتاع بأجواء الطبيعية الكويتية .

وتابع البغيلي ان الكارثة الاخرى تكمن ان الشركة الخاصة التي ستدير مصنع تدوير القمامة تسعى حاليا لدى المجلس البلدي لزيادة المساحة من كيلو متر مربع الى ٢ كيلو متر مربع وهو ما سيحيل المنطقة الى جحيم ويجب ان يتوقف هذا العبث بحياة المواطنين وصحتهم فورا .

وختم البغيلي تصريحاته مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء اوامره بنقل هذا المصنع فورا الى احدى مناطق الكويت البعيدة عن المناطق المأهولة وخاصة الجواخير وتربية الثروة الحيوانية والزراعية .