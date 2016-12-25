إبراهيموفيتش باقٍ مع اليونايتد.. حتى بعد اعتزاله اللعب نهائياً!

ضمن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الاستمرار مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنكليزي عقب اعتزاله اللعب نهائياً إذ قد يحصل على منصب في الجهاز الفني للشياطين الحُمر.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تتطلع لمنح المهاجم السويدي إبراهيموفيتش دوراً في الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مورينيو سوف يستمر في منصبه لفترة طويلة وبالتالي يأمل النادي الإنكليزي في الاستفادة من خبرة إبراهيموفيتش في تنمية المواهب بعدما أظهر السويدي مدى تأثيره في مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن إبراهيموفيتش رفض عرضاً مغرياً من أجل الانضمام إلى أحد الأندية الصينية لرغبته في البقاء ضمن صفوف مانشستر يونايتد؛ وبل يحرص على الاستمرار مع الشياطين الحُمر إلى ما بعد نهاية مشواره الكروي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الصيف الماضي لمدة عام واحد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ انضمامه للشياطين الحمر، أحرز إبراهيموفيتش 16 هدفاً في 25 مباراة فيما يخطط النادي الإنكليزي لتفعيل بند في عقد ينص على تمديد عقد السويدي لموسم آخر.