مبارك الحجرف يسأل وزير الكهرباء عن المشاريع البيئية.. البالغ قيمتها 3 مليارات دولار

وجه النائب مبارك هيف الحجرف سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء ووزير للنفط عصام المرزوق، جاء فيه:

1- ما هو تخصص رئيس الامانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة والمسؤولة عن متابعة المشاريع البيئية والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي؟ وما هي الخبرات السابقة ان وجدت التي تؤهلها للقيام بهذا الدور الفني لمشاريع بهذه الضخامة ؟

2- كم عدد المختصين في مجال البيئة في النقطة وما هي المهام الموكلة اليهم ؟ وما هي الخبرات السابقة لدي كل منهم مع صور عنها ؟

3- كم عدد الموظفين الغير كويتيين الذي تم تعيينهم منذ 1 / 1 / 2014 وحتى 31 / 12 /2016.

(أ) – وما هو العائد الموجود من تعيينهم مع صور من مؤهلاتهم الوظيفية والدراسية والرواتب التي يتقاضونها كلا على حده.

4 – كم عدد المستشارين الذي تم تعيينهم منذ 1 / 1 / 2014 وحتى 31 / 12 /2016.

وما هي طبيعة عمل كل واحد فيهم والخبرات السابقة لكل منهم مع صور لمؤهلاتهم الدراسية كلا على حده والرواتب التي يتقاضونها ؟

(أ)- سبب الاستغناء عن 5 من الكويتيين أصحاب الخبرة مع أعطائهم باكيج يصل إلى نصف مليون دينار بهدف تشكيل فرق عمل وتقليل المصروفات.

5- ما حجم انجاز المشاريع البيئية المنفذة والعقود المبرمة بالنسبة للمبالغ المخصصة لهذه المشاريع ؟ وما قيمة عقد الشركة الاستشارية وما مدته الزمنية وهل تم انجاز الاعمال المنوطة به وكم عدد المشاريع التي تم انجازها من قبله مقارنة بالمشاريع المطلوبة منه عند توقيع العقد ؟

6- كم تكلفة الانتقال من المقر السابق لنقطة الارتباط في الشامية الي المقر الحالي بالنزهة خصوصا مع موافقة وزارة التربية لتمديد البقاء في المقر السابق.

(أ) – هل صرف البونص السنوي لرئيسة الامانة متوافق مع العقد المبرم معها ؟ وهل أخذت بملاحظات ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة ؟

7- كم عدد القضايا المرفوعة في المحاكم على نقطة الارتباط ؟ وكم هي نسبتها بالنسبة لعدد الموظفين ؟ ولماذا لم يتم حلها وديا ؟