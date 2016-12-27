رئيس وزراء كندا: نحن أقوى بسبب مساهمات المجتمع المسلم

في تحية تقليدية له لإحياء اتفاقية الروح الإسلامية التي تجري في تورونتو، أشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالمسلمين ومساهماتهم في كندا، مكررًا التزامه بمكافحة كراهية الإسلام وسياسات الكراهية والانقسام.

وقال ترودو: “كندا أقوى بسبب مساهمات المجتمع المسلم.. نحن أقوى بسببكم.. وهذا هو السبب في أننا كل يوم نختار الأمل على الخوف والوقوف في وجه سياسة الكراهية والانقسام”. وفقًا لشبكة “إيه بي سي”، الإثنين (26 ديسمبر 2016).

وأضاف: “هذا هو السبب الذي يجعل حكومتنا تدعم المبادرات التي تشجع على الاندماج والمساواة، وتعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا وتعزز حماية الحقوق المدنية لدينا”.

وأكّد في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، على روح العطاء من الجمهور الكندي. مشيرًا إلى أن كندا ستواصل استيعاب لاجئين من سوريا. وخلال العام الماضي، استقبلت كندا ما يقارب 38 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم من المسلمين.

وكان ترودو قد أصدر مؤخرًا دعوة للمسلمين في كندا لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، وتشجيع المسلمين للانضمام إلى حزب المحافظين والأحزاب الأخرى في البلاد: “للتأكد من أي حزب لا يعمل ضد الكنديين المسلمين أو أي مجموعة أخرى من الكنديين وشيطنتهم”.