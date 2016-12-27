الحربش متوعداً الحكومة: سيأتي يوم يُحدد فيه مسار مجلس الأمة ونوعية نوابه

قال النائب د.جمعان الحربش أنه في “جلسة الْيَوْمَ لم نحصل على كل ما أردنا فيها وهي مهلة الأسبوعين وأصبحت شهرين بطلب من اللجنتين المعنيتين وبموافقة المجلس كي لا نعرقل الطلب.

وشدد الحربش على “ضرورة المحافظة على تماسكنا مع بعض مقدمي الطلب الذين أكدوا اتفاقهم معنا في القانونين لكن يجب أن يعلم الجميع أن عامل الوقت لا يقل أهمية عن الموضوع

وأضاف الحربش: تجاربنا مع الحكومة شاهد على ما أقول ففي القوانين التي تريدها تنجزها على هامش الجلسة والتي ترفضها قد تحل المجلس قبل التصويت عليها.

وختم الحربش قائلاً : لكن الإنجاز أننا وضعنا هذه القوانين على طريق التصويت وسيمضي الشهرين وسيأتي يوم يحدد فيه مسار المجلس ونوعية النواب فيه، وإن غدا لناظره قريب.