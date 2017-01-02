صحيفة لبنانية: السيسي والأسد سيجتمعان في اليونان!

ذكرت صحيفة “الديار” اللبنانية نقلا عن ما وصفتها مصادر ديبلوماسية في العاصمة أثينا، ان الرئيسين المصري والسوري سوف يجتمعان في اليونان قريبا وخلال شهر.

وقال الصحيفة إن هذه الخطوة السرية لاجتماع سوري – مصري برعاية الرئيس بوتين شخصيا، حيث طلب من الرئيس السيسي والرئيس الأسد الاجتماع سوية وبحث استراتيجية روسية في المنطقة، وان تنضم مصر الى ضمان وقف اطلاق النار في سوريا، وان تشترك قواتها في سوريا، في حماية المناطق الآمنة المدنية التي سينسحب منها الجيش السوري لصالح الجيش المصري وربما الجيش اللبناني.