إنييستا يتوعد أتلتيك بيلباو.. ويعلق على التحكيم

حدَّث أندريس إنييستا، قائد برشلونة، بحذر عن حكم مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، والتي أقيمت مساء الخميس، في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وانتهت لمصلحة الأخير بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة، الكثير من الجدل حول بعض الحالات التحكيمية، أبرزها تعرض نيمار للعرقلة داخل منطقة الجزاء، بالإضافة لتدخل حارس بيلباو بقوة مع بيكية، واعتداء أدوريز على أومتيتي.

وقال إنييستا، الذي نال بطاقة صفراء، لاعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء لنيمار، في تصريحات لقناة برشلونة، عقب المباراة: “الحكام أحيانًا يكونون على حق، وأحيانًا لا”.

وأضاف “كان الأمر حادًا قليلًا.. لكن لا يجب أن نفكر فيه كثيرًا”.

وعن المباراة، قال إنيستا: “لم يكن الأمر سهلًا بعد أن أصبحت النتيجة (2-0)، لكنه في نفس الوقت لم يكن مستحيلاً. استطعنا أن نسجل هدفًا، لكننا لم نصل للتعادل”.

وأضاف: “بيلباو يلعبون بشكل جيد جدًا. حاولنا أن نضغط قدر الإمكان دون أن نرتكب أي أخطاء أمامهم. ما زلنا لم نفقد المواجهة، ويجب أن نحاول”.

ويلتقي الفريقان، الأربعاء المقبل، على ملعب الكامب نو، في مباراة الإياب.

وتابع: “استغلوا الفرص المتاحة لهم بشكل جيد. دعوهم يأتون لبرشلونة، المباراة المقبلة، ولنرى ما سيحدث”.

ويحتاج برشلونة للفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين للتأهل إلى ربع النهائي.