الصين تنجح في صناعة أول قلم حبر

تمكنت الصين، مؤخرا، من صناعة أول قلم حبر بمكونات محلية كاملة، بعدما واجهت صعوبات تقنية جمة في تطويره، طيلة الأعوام الماضية.

وأعلنت مجموعة “تايي وان للحديد والفولاذ الصينية، المملوكة للدولة، نجاحها في إنتاج الفولاذ المستخدم في صناعة رأس قلم الحبر الجاف، بعد خمس سنوات من البحث والتطوير.

وأثار عجز الصين، في وقت سابق، عن صناعة أحد مكونات القلم، حيرة لدى الكثيرين، بالنظر إلى تقدم صناعة البلاد في إنتاج منتجات أكثر تعقيدا.

وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، فإن تعثر الصين في إنتاج رأس قلم الحبر من الفولاذ، كان بسبب عدم توفرها على آلات لقطع الفولاذ بشكل بالغ الدقة، مما كان يضطرها إلى استيراد المادة من سويسرا.

وتنتج الصين قرابة 80 في المئة من أقلام الحبر في العالم، وتحول عجزها عن صناعة رؤوس الأقلام الفولاذية إلى تحد قومي جرت مناقشته بشكل مطول في وسائل الإعلام المحلية.