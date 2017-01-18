ريما مكتبي: نعم تزوجت عبدالرحمن الراشد بعدما تشاركنا مراحل المرض والتعافي

اعترفت المذيعة في قناة “العربية”، ريما مكتبي ،بصحة ما تردد عن زواجها برئيس تحرير “الشرق الأوسط” ومدير عام قناة “العربية” الأسبق عبدالرحمن الراشد، كاشفة تفاصيل علاقتهما أثناء مرضها الذي أدى لإجرائها عملية جراحية خطرة.

وفي حوار مع “النهار” اللبنانية قالت مكتبي: “نعم، تزوّجتُ عبد الرحمن الراشد، بعد قصّة حبّ جمعتنا، ولا لزوم لأيّ ضجّة، فالزواج موضوع خاص بشريكين، ثمة تفاصيل تخصّ المهنة وأخرى تخصّ أبوابنا المغلقة، منها زواجي”. وتابعت : “لم يفارقني عبد الرحمن الراشد طوال لحظاتي الصعبة. تشاركنا مراحل المرض والعلاج والتعافي. ما قبلها وبعدها. زواجنا خطوة بديهية تجاه إنسان رافقني في مُرّ الحياة وحلوها”.

وذكرت أن حفل زواجهما ضم العائلتين، مع بعض المقربين من الأصدقاء، على مائدة عشاء في دبي من دون صخب. يذكر أن مكتبي كانت قد أطلت على المشاهدين من جديد على قناة “العربية”، بعد غياب دام أكثر من عام ونصف العام، إثر إصابتها بورم في الدماغ استدعى خضوعها لعملية جراحية معقدة لإزالته.

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