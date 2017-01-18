العاهل الأردني: “الخوارج” الخطر الأكبر على المنطقة والعالم

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا ومحاربة التطرف والإرهاب من ابرز المحاور التي ستركز عليها القمة العربية قضايا المنطقة وفي مقدمتها القدس والقضية الفلسطينية.

وقال العاهل الاردني إن الخوارج يشكلون الخطر الأكبر على المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية القدس للمسلمين وانعكاسات ما يمس بالوضع الحالي على الأمن والسلام في المنطقة.

ورأى الملك عبدالله الثاني أن الخوارج يشكلون الخطر الأكبر على المنطقة والعالم.