المعارضة السورية: وقف إطلاق النار في (وادي بردى) بوساطة المانية

أعلنت فصائل معارضة سورية اليوم الخميس التوصل لاتفاق على وقف اطلاق النار في منطقة (وادي بردى) بريف دمشق مع النظام السوري بوساطة المانية.

ونقلت مواقع تابعة للمعارضة عن مصادر بالفصائل القول ان وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس في المنطقة بعد مفاوضات بين الأطراف المتحاربة بواسطة وفد الماني مؤكدة ان “الهدوء ساد كافة جبهات القتال في الوادي”.

ومن جانبهم أكد ناشطون ان وقف إطلاق النار تم بالفعل دون التطرق إلى ما تمخضت عنه المفاوضات بين الطرفين والشروط التي وضعها النظام للموافقة على وقف اطلاق النار.

لكنهم أشاروا إلى ان الاتفاق يتضمن تهجير الرافضين للاتفاق إلى محافظة ادلب والشمال السوري وتصحيح وضع من يرغب بالبقاء بشرط ان يسلم سلاحه كما حدث سابقا في منطقتي (داريا) و(خان الشيح) وغيرها من المناطق الأخرى.

ومن جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الهدوء يسود حاليا منطقة (وادي بردى) عقب دخول وفد من الأمم المتحدة إليها لاستكمال المفاوضات التي تفضي إلى خروج الفصائل من المنطقة وفك حصار قوات النظام.