أوردغان: انتقلنا من وضعية الدفاع إلى الهجوم على التنظيمات الارهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس ان بلاده انتقلت من وضعية الدفاع الى الهجوم على التنظيمات “الارهابية” سواء في الداخل أو خارج أراضيها.

وأضاف اردوغان في كلمة خلال اجتماع مع مسؤولين محليين ان “تركيا ستلاحق مصدر التهديد الارهابي أينما كان” مجددا عزم بلاده على “تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا والعراق”.

وشدد على “وحدة الشعب التركي وتماسكه ضد الارهاب وتصديه للنزاعات العرقية والمذهبية ومحاولات تقسيم البلاد عبر التنظيمات الارهابية تارة وتارة أخرى عبر الاقتصاد”.

وأشار إلى “التضحيات الكبيرة” التي قدمتها قوى الامن والجيش والشرطة في مكافحة حزب العمال الكردستاني مبينا ان عدد ضحايا رجال الامن الاتراك بلغ 871 شخصا والمدنيين 337 شخصا.

ولفت إلى ان الجيش التركي تمكن من قتل أكثر من عشرة آلاف عنصر من حزب العمال في داخل تركيا وفي شمال العراق واعتقال نحو 12 ألف آخرين.

وأكد استمرار الجيش التركي لعملية حصار مدينة (الباب) شمالي سوريا التي يسيطر عليها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومحاربة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية أيضا “بنفس العزيمة” مجددا دعوته لإنشاء منطقة خالية من التنظيمات “الارهابية” في شمال سوريا.