الكندري لمدير “الموانئ”: عدم تجديد عقود ٧١ كويتيًا.. تعسف مرفوض

استغرب النائب عبدالكريم الكندري من استمرار مماطلة مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم تجديد عقود الـ 71 موظفًا كويتيًا والتي تنتهي عقودهم نهاية شهر يناير.

وأوضح النائب د. الكندري بأنه يخشى أن يكون هذا التأخير متعمداً خصوصاً بعد النداءات المتكررة من النقابة والموظفين على الرغم من جاهزية الكشوف والتي تم تجهيزها منذ أسابيع مؤكداً بأنه وبدلا من الجولات التفتيشية التي يقوم فيها المدير العام على الموظفين عليه أن يلتفت لحقوقهم.

وطالب د. الكندري وزير الخدمات بسرعة توقيع عقود الموظفين الذين نخشى إن لم يبت بها أن ينعكس هذا سلباً على أدائهم خصوصاً وأن بسبب مماطلة المدير العام في تجديد العقود قد تسبب بعدم تمتع الموظفين بإجازتهم الدورية بسبب عدم معرفتهم بموعد التجديد.

وختم د. الكندري بمطالبة وزير الخدمات بسرعة حل تلك المشكلة وإعطاء من أفنوا حياتهم ببناء هذا المرفق أبسط حقوقهم وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تعسف مدير عام مؤسسة الموانئ بالمماطلة بحقوق الموظفين وسوف تكون لنا وقفة جادة وحادة حيال ذلك.