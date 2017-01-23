أحلام رافضة الظهور مع عمرو أديب: “احلم على قدك.. ولا أتشرف بك ولا بلقائك”

شنت الفنانة أحلام هجوماً شرساً على الإعلامي المصري عمرو أديب، رداً على طلبه استضافتها في برنامجه الذي يعرض عبر شاشة “On Tv”، دون أية مقدمات نشرت أحلام تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ألحقت بها صورة لرسالة وصلتها من فريق إعداد برنامج أديب، الذي يطلب فيها استضافة أحلام في حلقة الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، على أن يتم تصوير الحلقة في بيروت.

لن أمنحك شرف لقاء #الملكه👸🏻 ولا أتشرف بك ولا بلقائك #من_حق_كل_شخص_ان_يحلم لكن احلم على قدك 👸🏻👑 #عمر_اديب pic.twitter.com/29nPtKyiAE — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ٢٢ يناير، ٢٠١٧

لرسالة التي وصلت أحلام عبر بريدها الإلكتروني وطلب فيها فريق الإعداد وسيلة اتصال من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل، قامت هي بنشرها وعلقت عليها قائلة “لن أمنحك شرف لقاء الملكة.. ولا أتشرف بك ولا بلقائك”.

ولم تكتف أحلام بالرفض فقط بل تابعت قائلة “من حق كل شخص أن يحلم لكن احلم على قدك. عمرو أديب”، لتنتهي تغريدة أحلام عند هذه الكلمات.

كما أن الحلقة عرض فيها فيلم قصير ساخر، تطرق إلى علاقة راغب علامة بأحلام بشكل غير مباشر، ولكنه حمل سخرية من أحلام، ما جعل جمهورها يهاجم عمرو أديب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما عرض يحمل إهانة لفنانتهم المفضلة.