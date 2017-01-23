نزاربايف في انطلاق مباحثات استانا: المفاوضات هى الطريق الوحيد لتسوية النزاع في سوريا

انطلقت في العاصمة الكازاخستانية استانا اليوم الاثنين المباحثات بين الاطراف السورية برعاية روسيا وايران وتركيا في محاولة لانهاء الازمة في سوريا.

وقالت وكالة أنباء انترفاكس الروسية ان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف أكد في كلمة وجهها للمشاركين في المباحثات على ان المفاوضات تعتبر الطريق الوحيد لايجاد تسوية للنزاع في سوريا، مشيرا إلى ان بلاده خصصت 700 الف دولار و500 طن من المساعدات الانسانية للاجئيين السوريين.

وأوضحت انترفاكس ان وفود روسيا وتركيا وإيران تشارك في المفاوضات الى جانب وفدي الحكومة والمعارضة المسلحة في سوريا بالاضافة الى مشاركة المبعوث الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة ستيبان دي مستورا والسفير الامريكي لدى استانا جورج كرول.