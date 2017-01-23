“التطبيقي”: قبول 2615 متدربا ومتدربة في الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قبول 2615 متدربا ومتدربة لمعاهد التدريب والدورات التدريبية من حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها للفصل التدريبي الثاني 2016 / 2017.

وقال نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة ومدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين في الهيئة الدكتور حمود القطان في بيان صحافي ل(التطبيقي) اليوم الاثنين إنه تم قبول 1529 متدربا و 1086 متدربة لذلك الفصل معربا عن أطيب التهاني للمقبولين.

وأضاف القطان أن التعاون بين هيئة التطبيقي والإدارة العامة للاطفاء أثمر الانتهاء من القرعة للدورة الأولى المقامة في معهد الشويخ الصناعي لدورة ضابط إطفاء (دبلوم هندسة إطفاء) من حملة الثانوية العامة علمي لافتا إلى اختيار 60 متدربا من المتقدمين والمجتازين للاختبارات والمقابلات.

من جانبها قالت رئيسة قسم القبول في (التطبيقي) شريفة الطرموم إنه تم قبول 1529 متدربا بالمعاهد حيث تم قبول 17 متدربا بالمعهد الصناعي الشويخ تخصص فني أطراف صناعية إضافة إلى قبول 204 متدربين بمعهد التدريب الإنشائي.

وأضافت الطرموم أنه تم قبول 291 متدربا بمعهد التمريض وقبول 464 متدربا في المعهد العالي للطاقة إضافة إلى قبول 198 متدربا في المعهد العالي للاتصالات والملاحة كما تم قبول 335 متدربا في معهد السكرتارية.

وعن قبول المتدربات لفتت إلى قبول 1086 متدربة بالمعاهد حيث تم قبول 360 متدربة بمعهد التمريض وكذلك 129 متدربة في المعهد العالي للاتصالات والملاحة اضافة الى قبول 521 في معهد السكرتارية و 17 متدربة في الدروات الخاصة تخصص تحفيظ قرآن كريم.

وبينت أنه على جميع المقبولين مراجعة المعاهد بحسب التواريخ المحددة لكل تخصص مصطحبين معهم صورة من البطاقة المدنية وأربع صور شخصية وصورة من شهادة الميلاد.

وأشارت الطرموم إلى لقاء تنويري سيعقد للمستجدين لإلقاء الضوء على نظم ولوائح الدراسة والتقويم المتبعة بمعاهد التدريب والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

ودعت المقبولين في دورة ضابط هندسة الإطفاء إلى حضور اللقاء التنويري في 13 فبراير المقبل صباحا معربة عن تهنئتها وأمنياتها لجميع الطلبة المقبولين بالنجاح والتقدم في حياتهم العلمية والعملية.