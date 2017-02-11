اتحاد التطبيقي يطالب بسرعة الانتهاء من مجمع المطاعم العالمية بالشويخ

طالب نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشئون اللجان محمد جاسم فرمن إدارة الهيئة بسرعة الانتهاء من مشروع المطاعم العالمية بالحرم التكنولوجي بالشويخ والذي طال انتظاره.

وقال فرمن إن هذا المطلب حلم يراود الجموع الطلابية وأن الاتحاد الحالي ومنذ تسلمه المسئولية وهو يتابع هذا الملف باهتمام بالغ، متمنيا على إدارة الهيئة إنجاز هذا المشروع الطموح بالسرعة الممكنة ليكون واقعا ملموسا ويقدم خدماته لجموع الطلبة بما يتناسب مع مكانة الهيئة كأكبر صرح تعليمي في الكويت.

وتوجه فرمن بالشكر والعرفان لإدارة الهيئة متمثلة في مديرها العام د. أحمد الأثري ونائبه للخدمات الأكاديمية المساندة د. عيسى المشيعي على تجاوبهم مع مطالب الاتحاد، والشكر موصول لكافة الجهات المتابعة لتنفيذ هذا المشروع الذي يخدم جموع الطلبة.