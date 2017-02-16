«الأرصاد الجوية»: الليلة برد وفرصة لسقوط أمطار

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية.

وقال القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تأثرت أمس الاربعاء بامتداد منخفض السودان الموسمي صاحبه كتلة هوائية رطبة تكاثرت معه السحب والتي أدت إلى سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وأضاف أن الرياح النشطة تحولت من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية مثيرة للغبار على بعض المناطق، متوقعا أن يكون الطقس مساء اليوم باردا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وظهور بعض السحب المتفرقة مع فرصة أمطار متفرقة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى تتراوح بين 10 و12 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدمين وخمس أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس نهار غد الجمعة غائما جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و45 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة.

ولفت الى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون بين 15 و18 درجة مئوية في حين سيكون البحر معتدلا إلى عالي الموج الذي يترواح ارتفاعه بين ثلاث وسبع أقدام.

وأضاف أن الطقس مساء الجمعة سيكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بين 20 و50 كيلومترا في الساعة لاسيما على المناطق الساحلية، ومثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة.

وأوضح أن الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 5 و8 درجات مئوية في حين تكون حالة البحر معتدلة إلى عالية الموج الذي يترواح ارتفاعه بين ثلاث وسبع أقدام.

وعن الطقس نهار السبت المقبل توقع القراوي أن يكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة تتراوح سرعتها ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تكون بين 15 و20 درجة مئوية والبحر معتدلا إلى عالي الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين ثلاث وسبع أقدام.

وذكر ان الطقس مساء السبت سيكون باردا وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية وتثير الغبار فوق المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى ستتراوح بين 5 و7 درجات مئوية والبحر معتدل والموج يعلو أحيانا بين ثلاث وست أقدام.