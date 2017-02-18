باسم يوسف: خطاب #ترمب يوجد مثله في العالم الإسلامي

قال الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، إن خطاب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، تجاه المسلمين، والأقليات الأخرى، يوجد خطاب مشابه له في العالم الإسلامي.

وأوضح يوسف خلال مقابلة مع قناة “دويتشه فيله” الألمانية، إنه يخشى أن يفعل ترامب بالمسلمين، ما فعلوه بغيرهم من قبل.

وأضاف: “بصراحة، نحن خائفون من ترامب لاحتمالية قيامه بأفعال ضد المسلمين، تشابه ما فعله غالبية المسلمين بغيره”.

وأضاف: “نعم، العنصرية ضد المسلمين والأقليات الأخرى موجودة، ولكن حقيقة نحن (المسلمون)، نقوم بالعمل ذاته مع غيرنا”.

وتعرض باسم يوسف لانتقادات عديدة، من قبل ناشطين رفضوا مقارنته، واعتبروها غير منطقية، ومجحفة بحق المسلمين.