ابنا ترامب يفتتحان ملعب غولف في دبي

وصل ابنا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكبيران إلى دبي، اليوم السبت، لافتتاح ملعب «ترامب انترناشيونال غولف كلوب»، الذي يحوي 18 حفرة، وهو أول ملعب للغولف يحمل اسم ترمب في الشرق الأوسط.

وذكرت شركة التطوير العقاري «داماك» ، التي نفذت المشروع، أن إريك ودونالد ترمب جونيور انضما إلى رئيس مجلس إدارة شركة داماك حسين سجواني، لحضور حفل افتتاح الملعب.

وقال سجواني إن «شركة داماك للعقارات الفاخرة التي يديرها، ظلت تعمل مع منظمة ترمب لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع».

وأعلن موقع منظمة ترامب عبر الإنترنت: «دبي تتيح تجربة للعب الغولف لا تضاهي، وغير مسبوقة في الشرق الأوسط».

وأوضحت المنظمة الشهر الماضي أن «الرئيس ترمب تخلى عن كافة ارتباطاته بأعماله التجارية، ونقل مسؤولية إدارة شركاته إلى ابنيه دونالد جونيور وإريك.