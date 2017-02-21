رئيس أذربيجان يعيّن زوجته نائبا له

عين رئيس أذربيجان إلهام علييف، الثلاثاء، زوجته مهريبان نائبة أولى له في الدولة التي كانت تتبع الاتحاد السوفييتي سابقا.

وتشكل هذا المنصب بعد استفتاء دستوري جرى في سبتمبر.

ونظر معارضو علييف إلى استفتاء سبتمبر الذي مدد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات على أنه يعزز حكم العائلة بشكل فعال.

وخلف علييف والده في 2003.

يذكر أن مهريبان كانت نائبة برلمانية، وترأست جمعية خيرية في الماضي، وفقا لـ”أسوشيتد برس”.

وأقام علييف تحالفا قوي بين دولته الغنية بالطاقة مع الغرب، مما ساعد في تأمين طاقتها ومصالحها الأمنية، ومعادلا نفوذ روسيا في المنطقة الاستراتيجية في بحر قزوين.

وفي الوقت ذاته طالما واجهت حكومته نقدا في الغرب بشأن انتهاكات حقوق إنسان مزعومة وقمع للمعارضة.