17 ألف مواطنة و5 آلاف شاب .. في انتظار “وظيفة”

كشف ديوان الخدمة المدنية أن عدد منتظري الوظيفة وصل إلى 22 ألف مواطن ومواطنة، متوقعاً أن يرتفع العدد خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل فتح الديوان أبوابه لاستقبال المتقدمين للحصول على الوظيفة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن فترة تسجيل الراغبين في التوظف مستمرة حتى 17 الجاري من خلال الموقع الإلكتروني أو الرقم الآلي المخصص 133، مشيراً إلى أن التسجيل في الفترة الحالية رقم 58 بدأ منذ تاريخ 3 مارس، ومخصص لاستيعاب خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت (الفصل الأول).

ولفتت إحصائية صادرة عن الديوان إلى أن النسبة الأكبر من منتظري الوظيفة من الإناث، حيث بلغ عددهن نحو 17 ألفاً، في حين أن الرجال نحو 5 آلاف، مبيّنة أن نسبة حملة الشهادة الجامعية منهم بلغت 28 %، والثانوية 6 %، فيما عدد حاملي الشهادة المتوسطة 18 %.