“التربية”: التعاقد مع المعلمين الوافدين “أون لاين” العام المقبل

كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عزم الوزارة اعتماد نظام التعاقدات والمقابلات الالكترونية مع المعلمين من الخارج للعام المقبل، موضحا أن “التربية” بصدد تطوير نظام إلكتروني يتيح اجراء التعاقدات مع المعلمين من الخارج آليا دون الحاجة إلى الذهاب إلى دول التعاقد.

وقال إن الوزارة تعمل حاليا على تصميم وتطوير نظام الكتروني يتيح اجراء التعاقدات الخارجية دون الحاجة إلى لجان تعاقدات خارجية، حيث سيتم فتح باب التقديم للمعلمين من خلال موقع الوزارة الالكتروني لتقديم طلباتهم ومن ثم فرز الطلبات من قبل الجهات المختصة ليصار بعد ذلك إلى تحديد مواعيد للمقابلات ليتم ابلاغ المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار بموعدها من خلال البريد الإلكتروني.

وأضاف: “وبعد تحديد موعد المقابلات سيتم اجراء هذه المقابلات مع المعلمين من قبل التواجيه الفنية المختصة بنظام الــ(اون لاين)، ودن تكبد عناء السفر”، لافتا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية لتجهيز قاعات خاصة في دول التعاقدات الخارجية لتكون مقرا لعقد المقابلات مع المعلمين في سفارات الكويت بهذه الدول.

وأكد أن “التربية” جادة في هذه الاجراءات التي ستوفر المال والوقت والجهود التي تبذل سنويا على لجان التعاقدات الخارجية بحيث يتم اختصارها وإجراؤها آليا وبشكل أكثر سرعة ودقة، لافتا إلى أن المشروع سينفذ العام المقبل بعد اتمام كل الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية، وكذلك الجهات المختصة في دول التعاقدات الخارجية.