ألمانيا لا تستبعد حظر خطابات لوزراء أتراك على أراضيها

قال مدير المستشارية الألمانية بيتر التماير اليوم الاثنين ان بلاده لا تستبعد الغاء تقليد قديم تم بموجبه السماح لمسؤولين أتراك كبار بالقاء خطابات على الاراضي الألمانية اثناء الحملات الانتخابية التركية.

وقال التماير في تصريح صحفي “صحيح ان الحكومة الألمانية كانت في العقود الستة الماضية ترفض دائما حظر خطابات لوزراء أتراك في ألمانيا خلال الحملات الانتخابية التركية ولكن هذا لا يعتبر أمرا مسلما به في المستقبل”.

واشترط المسؤول الألماني التزام المسؤولين الاتراك بالقوانين الألمانية في هذا الخصوص قائلا “الخط الأحمر في هذا الشأن هو عدم التزام هذه الخطابات بالقوانين الألمانية والإدلاء بتصريحات غير مقبولة”.

وتأتي تصريحات المسؤول الألماني في وقت تمر به العلاقات التركية الهولندية بأزمة على خلفية حظر حكومة لاهاي خطابات لوزراء أتراك على الأراضي الهولندية.

واتخذت ثلاث ولايات ولايات المانية الاسبوع الماضي قرارت حظر القاء خطابات لسياسيين أتراك في اراضيها مبررة ان هذا الحظر يأتي لأسباب لوجيستية.