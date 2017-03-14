1000 رحلة جوية ألغيت بسبب عاصفة ثلجية في #نيويورك

(كونا) — ألغت مطارات مدينة نيويورك نحو 1000 رحلة جوية بسبب العاصفة الثلجية المتوقعة غدا الثلاثاء.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان صحفي انها كل رحلاتها المقررة غدا الثلاثاء في مطارات (جون أف كينيدي) و(لاغوارديا) و(نيوآرك ليبرتي) الدولية.

وأضافت انه سيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الأربعاء بعد انتهاء العاصفة الثلجية.

ومن جانبها أعلنت دائرة الارصاد الجوية الوطنية أن العاصفة الثلجية ستتسبب في تكون ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في المدينة ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

وحذرت من ان هذه العاصفة قد تكون الأكبر من نوعها هذا الشتاء مع توقعات بأن يصل ارتفاع الثلوج في أجزاء من المدينة إلى قدمين اثنين.

كما حذرت دائرة الارصاد الجوية الوطنية من أن التوقعات تشير إلى أن أكثر فترة تتكون فيها الثلوج ستكون بين الخامسة صباحا (بتوقيت نيويورك) وفترة الظهيرة حيث ستتراوح سماكة الثلج المنهمر إلى ثلاثة إلى أربعة بوصات في الساعة.

كما أصدر قسم إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك تحذير سفر من النوع الخطير ليوم الثلاثاء.

من جانبه قال رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو في بيان انهم مستعدون لعاصفة كبيرة يوم الثلاثاء مناشدا سكان نيويورك الاستعداد للعاصفة.

وأعلن أيضا أنه سيتم إغلاق المدارس على أن تستأنف نشاطها بعد العاصفة الثلجية. (النهاية) م ا ع / م م ج

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