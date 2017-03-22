“التجارة” تضبط مطعم مشهور في حولي يغشّ الزبائن

تمكن فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة من ضبط مطعم مشهور في منطقة حولي يقوم بغش المستهلك من خلال إعلانه بأن اللحوم التي يستخدمها طازجة وهي في الحقيقة لحم مجمد.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن «المطعم المخالف كان يقوم بتسييح اللحم المجمد»، مشيرة الى «أن كمية اللحوم الموجودة لدى المطعم المجمدة تقدر بـ500 كيلو غرام».

وأضافت إن «المطعم تورط أيضا بغش تجاري عبارة عن نقص في وزن الوجبات»، لافتة الى ان «فريق طوارئ منطقة الصديق قام بإعداد محضر ضبطيات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».