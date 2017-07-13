“التربية” : توقيع اتفاقيات لدعم الأنشطة المدرسية والصيفية في البلاد

وقعت وزارة التربية الكويتية عددا من الاتفاقيات المعنية بدعم الأنشطة المدرسية والصيفية في البلاد لاستثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في الوزارة فيصل المقصيد في تصريح صحافي اليوم الأربعاء عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الرسمية لتقديم الدعم اللازم لانجاح الأنشطة المدرسية بأنواعها كافة.

وقال المقصيد إنه تم إبرام عدة اتفاقيات مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) لدعم أنشطة مركز الروبوت وورثة المرحوم جاسم الخرافي لدعم أنشطة نادي المناظرات الوطني مضيفا أنه سيتم قريبا إبرام اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدعم أنشطة المسرح التخصصي.

وأوضح أن التقديم للعمل في الأندية المدرسية المسائية سيكون إلكترونيا عن طريق التسجيل من خلال موقع الوزارة الذي سيتم إعداده لهذا الغرض خصوصا ويتيح للمشرف الدخول والتسجيل كذلك يمكن لولي الأمر الدخول وتسجيل ابنه واختيار النشاط المناسب.

وذكر أنه تم طرح مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة أمام الطلبة لاختيار المفيد والمناسب لميولهم ورغباتهم كالنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي ونشاط الحاسوب والروبوت والتربية الفنية والموسيقى.

وبين أن هناك عددا من الأندية التي تفتح أبوابها أمام الطلبة باستمرار مثل أندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تشتمل على أنشطة متنوعة ذات طبيعة خاصة كالزراعة والتجليد والأعمال الفنية والاقتصاد المنزلي والسباحة والأنشطة الرياضية.

وقال المقصيد إن هناك الأندية ذات النشاط الواحد والتخصصي مثل نادي الروبوت والمناظرات والأوركسترا وأكاديميات البولينغ وأكاديميتي السباحة للبنين والبنات وناديين للمسرح التخصصي مشيرا إلى أن هذه الأندية التخصصية مستمرة في استقبال الطلبة على مدار العام.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت استئناف العمل في الأندية المدرسية المسائية خلال العطلة الصيفية اعتبارا من 16يوليو الجاري وحتى نهاية أغسطس المقبل.